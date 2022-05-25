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Замминистра Панков объяснил, зачем нужно повышение предельного возраста заключения контракта для рядовых и сержантов

13:37 25.05.2022
Николай Панков уточнил, что повышение предельного возраста нужно для водителей, поваров, фельдшеров и обладателей подобных воинских специальностей, которым более 40 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны Николай Панков объяснил, зачем нужно повышение предельного возраста заключения контракта для рядовых и сержантов.

«Расскажу конкретный случай. Ко мне на прием запрашивается мужчина в возрасте 41 года. Почему напросился на прием? Ему кадры отказали в оформлении на военную службу по контракту. Он говорит, «я классный водитель, я хочу пойти в 7-ю десантно-штурмовую бригаду водителем КамАЗа, меня готовы взять. Но я не попадаю - мне чуть больше сорока лет». Вот что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры», - заявил Панков в ходе выступления в Совете Федерации.

Николай Панков уточнил, что в «настоящую десантуру» взять таких людей не получается в силу особых требований по здоровью - как, например, и в подводники. Но замещение молодых и крепких на похожих воинских специальностях людьми постарше Панков назвал правильным делом.

Ранее в Минобороны России заявили, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 300 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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