Захватить «языка»: российские разведчики соревнуются за звание лучших под Новосибирском

Второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» поставил перед участниками задачу по оборудованию засады в условиях лесистой местности, а также захвату штабного офицера условного противника вместе с секретными документами.

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Российские разведчики захватили автомобиль связи условного противника в Новосибирске в ходе проведения второго этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».

«Новый соревновательный день начинается с организации вооруженной засады. Участники команды устроили подрыв, который остановил автомобиль условного противника, внутри находится "язык" и секретные документы», - прокомментировала корреспондент.

Второй этап конкурса поставил перед участниками задачу по оборудованию засады в условиях лесистой местности, а также захвату штабного офицера условного противника вместе с секретными документами.

«Второй этап конкурса проходит в два дня. После организации "дневки" в первый день разведывательные группы ночью выдвинулись в указанный район с целью обнаружения командного пункта противника. Утром разведывательным группам необходимо прибыть к месту проведения засады. Во второй день данного этапа разведывательные группы определяют участок местности для организации засады на автомобиль фельдъегерской связи "противника" и производят захват объекта», - рассказал судья соревнований подполковник Алексей Рогожин.

В данный момент в конкурсе соревнуются разведчики из четырех команд - от Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также Новосибирского высшего военного командного училища.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов