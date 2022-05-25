Захватить «языка»: российские разведчики соревнуются за звание лучших под Новосибирском
Российские разведчики захватили автомобиль связи условного противника в Новосибирске в ходе проведения второго этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».
«Новый соревновательный день начинается с организации вооруженной засады. Участники команды устроили подрыв, который остановил автомобиль условного противника, внутри находится "язык" и секретные документы», - прокомментировала корреспондент.
Второй этап конкурса поставил перед участниками задачу по оборудованию засады в условиях лесистой местности, а также захвату штабного офицера условного противника вместе с секретными документами.
«Второй этап конкурса проходит в два дня. После организации "дневки" в первый день разведывательные группы ночью выдвинулись в указанный район с целью обнаружения командного пункта противника. Утром разведывательным группам необходимо прибыть к месту проведения засады. Во второй день данного этапа разведывательные группы определяют участок местности для организации засады на автомобиль фельдъегерской связи "противника" и производят захват объекта», - рассказал судья соревнований подполковник Алексей Рогожин.
В данный момент в конкурсе соревнуются разведчики из четырех команд - от Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также Новосибирского высшего военного командного училища.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов