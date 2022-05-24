«Абсолютный позор»: американцы возмущены дефицитом детского питания в стране

Один из граждан заявил, что доверяет «Европе больше, чем американским производителям еды и медикаментов».

© Фото: Moritz Wolf httpimagebroker.com#search Globallookpress

Американские граждане возмущены сложившейся ситуацией с детским питанием в Соединенных Штатах. Многие негодуют из-за нынешнего дефицита детского питания в американских городах.

На помощь пришла Германия. Так, военный транспортный самолет США доставил в Индианаполис порядка 35 тысяч тонн детских смесей, вылетев с авиабазы Рамштайн в воскресенье, 22 мая. По этому поводу телеканал CBS New York выпустил сюжет, вызвавший шквал комментариев пользователей.

Многие из них возмущены тем, что «самая богатая страна в мире не может производить детское питание». Другой пользователь «поблагодарил» президента Джо Байдена «за поставку детского питания в Америку» и сказал «спасибо также за бензин, который стоит 4,5 доллара за галлон, что означает повышение на 500%, и за нелегальных иммигрантов, свободно пересекающих границу».

«Кто бы мог подумать, что нашим военным придется оказывать гуманитарную помощь нашей собственной стране в отсутствие настоящей катастрофы, кроме нашего собственного отсутствия планирования и исполнения. Отличная работа администрации Байдена», - написал комментарий пользователь Toby Teeth.

Другой пользователь Gravestone высказался, что доверяет «Европе больше, чем американским производителям еды и медикаментов».

«60 миллиардов в Украину и аварийно доставляем себе детское питание по воздуху. Абсолютный позор», - ужаснулся пользователь Michael Kramer.

Проблема с наличием смесей возникла из-за того, что один из крупнейших производителей был вынужден отозвать из торговых сетей всю свою продукцию. Компания Abbott вынужденно закрыла производственную линию. Отмечено, что организацию заподозрили в заражении продукции болезнетворными бактериями.