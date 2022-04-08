В Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки

В ведомстве сообщили, что досрочный период экзаменов проходит штатно, проблем с наличием бумаги и расходных материалов нет.

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В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии проблем с наличием бумаги, которые могли бы повлиять на сдачу школьниками ЕГЭ в 2022 году. Досрочный период сдачи экзаменов проходит в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время завершается досрочный период экзаменов. Он проходит штатно, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не зафиксировано», - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Ранее в Рособрнадзоре из-за рисков распространения коронавирусной инфекции перенесли проведение в школах всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.