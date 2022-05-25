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Посол ЛНР в РФ сообщил о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге

Елизавета Потейчук
10:31 25.05.2022
Родион Мирошник отметил, что часть стратегической трассы Лисичанск - Артемовск находится под полным огневым контролем союзных сил.
Посол ЛНР в РФ сообщил о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге
© Фото: РИА Новости
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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что подразделения ЛДНР при поддержке Российской армии взломали оборону украинских вооруженных сил на Светлодарской дуге. По его словам, часть стратегической трассы Лисичанск - Артемовск находится под полным огневым контролем союзных сил. Благодаря этому снабжение и ротация украинской армии в Северодонецке и Лисичанске теперь практически невозможны.

«Украинская оборона сыплется. В Горском котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», - написал Мирошник у себя в Telegram.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как артиллеристы ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ в Северодонецке. Все ведется для того, чтобы поддержать наступление сил Народной милиции ЛНР и ВС РФ на главный оплот ВСУ в Донбассе.

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