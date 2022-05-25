Небывалая мощь: как артиллеристы ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ в Северодонецке
Артиллерия Луганской народной республики обеспечивает интенсивную огневую поддержку наступления на Северодонецк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Короткая подготовка и мощный выстрел. Артиллеристы Луганской народной республики сейчас работают практически без перерыва. Все для того, чтобы поддержать наступление сил Народной милиции ЛНР и ВС РФ на главный оплот ВСУ в Донбассе.
В направлении Северодонецка ведется активный артиллерийский бой. Такой мощной и интенсивной огневой поддержки на территории ЛДНР еще не бывало.
После взятия Попасной российские и луганские военнослужащие перешли в наступление и освободили практически все населенные пункты ЛДНР от украинских националистов. Накануне очередное подразделение 115-й бригады украинской армии отказалось воевать и выполнять приказы.