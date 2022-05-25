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Небывалая мощь: как артиллеристы ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ в Северодонецке

Алексей Алексеев
Алиса Краузе
00:50 25.05.2022
Артиллерия Луганской народной республики обеспечивает интенсивную огневую поддержку наступления на Северодонецк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Короткая подготовка и мощный выстрел. Артиллеристы Луганской народной республики сейчас работают практически без перерыва. Все для того, чтобы поддержать наступление сил Народной милиции ЛНР и ВС РФ на главный оплот ВСУ в Донбассе.

В направлении Северодонецка ведется активный артиллерийский бой. Такой мощной и интенсивной огневой поддержки на территории ЛДНР еще не бывало.

После взятия Попасной российские и луганские военнослужащие перешли в наступление и освободили практически все населенные пункты ЛДНР от украинских националистов. Накануне очередное подразделение 115-й бригады украинской армии отказалось воевать и выполнять приказы.

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