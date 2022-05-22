Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Силы Луганской народной республики (ЛНР) и ВС РФ после взятия Попасной перешли в наступление, уже освобождено 95 процентов территории, последние оплоты националистов находятся в Северодонецке и Лисичанске. Города, в которых окопались несколько тысяч националистов и украинских военнослужащих - больше, чем на «Азовстали» - зажимают одновременно с юга, севера и востока.

На неделе очередное подразделение 115-й бригады украинской армии отказалось воевать и выполнять приказы. Военнослужащие записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главкому Вооруженных сил страны, в котором обвинили командование в том, что у них уже несколько недель нет ни провизии, ни боеприпасов.

Новую технику киевские власти присылать не спешат. Украинские бойцы, запертые в Северодонецке и Лисичанске, оказались фактически брошены в чистом поле без оружия. Подразделение могло бы отступить через западное направление - но делать это им запретило командование. Киев предпочитает в полном составе похоронить своих бойцов в Донбассе, лишь бы в СМИ не просочилась новость о масштабном отступлении.

Жалости, однако, украинские силовики не вызывают, так как продолжают устраивать чудовищные провокации. В пригороде Северодонецка, отступая, боевики заминировали подвал разрушенного ими же дома, где в это время находилась женщина и ее семеро детей, младшему из которых всего год. Семью спасли подразделения Народной милиции ЛНР.

Подробнее том, как развивает наступление группировка сил ЛНР и ВС РФ, каких успехов удалось добиться в этом направлении - в сюжете Алексея Алексеева для программы «Главное с Ольгой Беловой».