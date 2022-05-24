В Германии отметили безуспешность санкций в борьбе с экономикой России

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В зарубежных СМИ отмечают, что антироссийские санкции не смогли пошатнуть экономику России. Приводится мнение, что прогнозы экспертов и аналитиков не подтвердились.

Так, ожидаемого Западом полного обвала рубля и рецессии не произошло. Данное мнение опубликовало немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В качестве причины несбывшихся прогнозов издание указывает высокую готовность России к экономическим потрясениям.

«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», - приводит информацию издание.

Ранее приводилось мнение эксперта, согласно которому Россия сможет выиграть, несмотря на санкции Запада. Речь шла как об уже принятых, так и находящихся в разработке санкционных мерах.

По мнению эксперта Александра Чечерина, России, как одному из главных мировых экспортеров энергоресурсов, выгодно подорожание ресурсов. Спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Кроме этого, дополнительным источником средств может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми Россия уже работает, а также поиск новых рынков.