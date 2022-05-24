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Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца мая

Елизавета Потейчук
09:09 24.05.2022
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца мая
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
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Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая. Так, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, российским авиакомпаниям ведомство порекомендовало организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

До этого Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 25 мая. Напомним, что часть воздушного пространства для гражданских самолетов Россия закрыла с 24 февраля. Причиной стало начало специальной операции на Украине, целью которой, по словам Владимира Путина, является демилитаризация, денацификация страны и защита жителей Донбасса.

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