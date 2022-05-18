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Росавиация до 25 мая продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Иван Линдеманн
09:02 18.05.2022
По-прежнему нельзя летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Росавиация до 25 мая продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны
© Фото: Pixabay
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Росавиация до 25 мая продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об аэропортах юга и центральной части РФ.

По-прежнему нельзя летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Ведомство рекомендует искать альтернативные пути маршрута, в том числе путешествовать через аэропорт Сочи.

Напомним, что часть воздушного пространства для гражданских самолетов Россия закрыла с 24 февраля. Причиной стало начало специальной операции на Украине, целью которой, по словам Владимира Путина, является демилитаризация, денацификация страны и защита жителей Донбасса.

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