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Прокуратура начала обыск в доме экс-президента Молдавии Додона

Елизавета Потейчук
09:42 24.05.2022
Экс-президента Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Прокуратура начала обыск в доме экс-президента Молдавии Додона
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Его подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

«Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них - пассивная коррупция, предательство Родины, незаконное обогащение», - сказала Керпек в беседе с ТАСС.

Ранее Игоря Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты на сумму около 470 долларов. Бывший президент Молдавии отметил, что обжалует данное решение. 

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