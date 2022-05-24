Прокуратура начала обыск в доме экс-президента Молдавии Додона

Экс-президента Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Его подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

«Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них - пассивная коррупция, предательство Родины, незаконное обогащение», - сказала Керпек в беседе с ТАСС.

Ранее Игоря Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты на сумму около 470 долларов. Бывший президент Молдавии отметил, что обжалует данное решение.