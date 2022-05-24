Возрождение «Крымского Титана»: как российские саперы возвращают воду на крупнейший химзавод

Военнослужащие ВС РФ, работающие на освобожденных территориях Донбасса, также выполняют задачу по возвращению воды на лишь недавно возобновивший работу завод.

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Российские военнослужащие обнаружили и обезвредили более 9 000 взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Отступавшие украинские вооруженные формирования минировали, уходя, дороги, мосты и жилые дома - растяжки и мины находят повсюду.

Российские саперы работают также и на освобожденных территориях Херсонской области. Так, в поселке Преображенка, рядом с Северо-Крымским каналом, искать фугасы и мины на шлюзах саперам помогают кинологи. Это необходимо для выполнения еще одной задачи - возвращения воды на химзавод «Крымский Титан», крупнейший в РФ, производящий диоксид титана, который лишь недавно возобновил работу.

Вода необходима заводу на всех этапах производства. По планам, в ближайшие недели водохранилище завода вновь, спустя восемь лет простоя, начнет наполняться водой.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы новейших роботов разминирования «Уран-6» на освобожденных территориях Донбасса. Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения республики, а также землям сельхозназначения.

Командир российского саперного отделения также ранее рассказал о работе военнослужащих инженерных войск ВС РФ, которые занимаются гуманитарным разминированием от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ населенных пунктов под Харьковом. По его словам, обнаруженные боеприпасы они грузят в специально оборудованные «Уралы» и вывозят на полевые подрывы для уничтожения.