Вопреки ловушкам и растяжкам: как в ЛНР работают новейшие роботы-саперы «Уран-6»

В ходе разминирования освобожденных территорий республики на особо опасных участках для уничтожения мин нажимного действия широко применяются российские робототехнические комплексы разминирования.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы новейших роботов разминирования «Уран-6» в Луганской Народной Республике.

Российские саперные подразделения проводят разминирование освобожденных территорий Луганской Народной Республики от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения Республики, а также землям сельхозназначения.

В ходе работы саперы обнаруживают и обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы, установленные украинскими националистами на неизвлекаемость. Инженеры отмечают, что заминированные украинскими националистами участки защищены многочисленными ловушками и растяжками. Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов.

В процессе гуманитарного разминирования освобожденных от подразделений ВСУ и националистических батальонов территорий ЛНР на особо опасных участках для уничтожения мин нажимного действия широко применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

В составе каждого комплекса четырехосный автомобиль «КамАЗ», оборудованный специальной платформой, что значительно сокращает время транспортировки и подготовки комплекса к работе.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.