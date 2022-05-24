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«Беглым - огонь»: как работают расчеты гаубиц «Мста-Б» ЗВО в ходе спецоперации

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 24.05.2022
Съемочная группа «Звезды» пронаблюдала, как артиллеристы ЗВО разбивают силы противника в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Одиночный, пристрелочный: работает «тройка» - так называют это орудие в батарее. Очередное утро на позициях ВСУ не будет спокойным. Причина - точная и быстрая работа этих ребят. Расчеты гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа получили новые координаты.

Ночью противник пытался перегруппироваться. Маневр был замечен нашей разведкой, а данные оперативно переданы пункту управления батареи. В результате несколько украинских военных грузовиков, усиленных бронетехникой, до нового места назначения не добрались.

Артиллеристы работают сутки напролет. Огонь ведется по десяткам целей на удалении до 20 километров. Вот и на этот раз не прошло и получаса, как звучит команда: «Заряжай!».

Залп всей батареи по прорвавшейся на передний край минометной диверсионно-разведывательной группе противника прошел успешно. Повторный залп всей батареи не понадобился. Группа нейтрализована, оставшиеся в живых спешно отступили.

Во время переговоров по рации звучит команда «Стой, записать»: значит, цель поражена. Это - результат успешной совместной работы разведгрупп спецподразделений за линией соприкосновения, операторов наших БПЛА, наводчиков орудий, номеров и командиров расчетов тяжелых гаубиц.

Подразделения ВСУ пытаются смешаться с мирным населением: передвигаются на гражданских автомобилях, после стрельбы бросают свою артиллерию, тяжелую технику и попросту разбегаются по «зеленке» - ближайшим кустам и лесопосадкам. Российские спецподразделения про эти уловки давно знают, считывают тактику украинских бойцов. И тут уже в дело вступают батареи «Мста-Б».

Виктор, номер расчета гаубицы, говорит, что вместе с сослуживцами при команде «Беглым - огонь», работает со скоростью один залп за 10 секунд. И делится секретами такой слаженности.

«Для начала нужно вспомнить, что снаряды сами себя не разгружают... Ящики мы можем по пятьдесят за раз разгрузить, а весят они 86 килограмм. Работа номера расчета - это самая тяжелая работа на всем расчете орудийном», - отметил номер расчета гаубицы «Мста-Б».

Но самая героическая, опасная работа, по словам Виктора, не у него.

«У нас самые рисковые должности - это наводчик и командир орудия. Они должны всегда стоять при орудии. То есть обстрел, все пылает, все страшно. Номера расчета прибежали, положили снаряд и убежали, а они - ребята рисковые, должны постоянно находиться там», - объяснил военнослужащий.

Рисковые, а вернее, отважные ребята - все шестеро в расчете «Мста-Б», а также все 24 бойца в батарее, все на командном пункте и узле связи и на переднем крае линии соприкосновения.

В ходе беседы артиллерист просит передать привет родным. Говорит, то что в балаклаве не проблема. Кому надо - узнают.

«Я защищаю Отечество... Знайте: я тут, я не струсил!», - высказался Виктор.

На позиции тяжелых гаубиц съемочная группа «Звезды» находилась два часа. За это время разговор прерывался раз пять. Команды «Беглым - огонь», «Батарея - залпом» сменяли друг друга. Затем, также пять раз, звучало неизменное - «Стой, записать».

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