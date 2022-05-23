МО РФ: ВСУ оборудовали опорные пункты в образовательных заведениях Константиновки

Как сообщил Михаил Мизинцев, ВСУ удерживают в помещениях школы и училища местных жителей под предлогом обеспечения безопасности.

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Вооруженные силы Украины оборудовали в зданиях учебных заведений Константиновки в ДНР опорные пункты, в которых расположили артиллерийские орудия. Жителей удерживают в помещениях под предлогом обеспечения безопасности. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в школе № 1 и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища № 39 подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов», - сообщил Мизинцев.

Также представитель оборонного ведомства сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины разместили на территории завода редких газов в Лисичанске свою артиллерию, заминировали емкости с химически опасными веществами и удерживают в подземных сооружениях работников завода и местных жителей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов