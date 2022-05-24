В Хабаровске ликвидирован канал финансирования террористов

По факту происшествия возбуждены два дела о содействии террористической деятельности и четыре дела о несообщении в органы власти.

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Управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о ликвидации канала финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. По данным ведомства, пять граждан стран Центральной Азии проживали в Хабаровске, самому старшему из них было 29 лет, младшему - 20 лет.

Уточняется, что 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, при этом остальные об этом знали, но сообщали в правоохранительные органы. По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и четыре по статье 205.6 (несообщение в органы власти).