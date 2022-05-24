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В Хабаровске ликвидирован канал финансирования террористов

Елизавета Потейчук
07:32 24.05.2022
По факту происшествия возбуждены два дела о содействии террористической деятельности и четыре дела о несообщении в органы власти.
В Хабаровске ликвидирован канал финансирования террористов
© Фото: ФСБ РФ
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Управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о ликвидации канала финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. По данным ведомства, пять граждан стран Центральной Азии проживали в Хабаровске, самому старшему из них было 29 лет, младшему - 20 лет.

Уточняется, что 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, при этом остальные об этом знали, но сообщали в правоохранительные органы. По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и четыре по статье 205.6 (несообщение в органы власти).

© ФСБ РФ

«Приговором первого Восточного окружного военного суда Кузиев Т.М.у. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, из которых 2 года в тюрьме, остальные - в колонии строго режима», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Курской области россиянина, который, по версии следствия, планировал совершить взрывы на территории Курска. Также сообщается, что подозреваемый после совершения терактов планировал уехать на Украину.


*«Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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