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Bloomberg: введение эмбарго на нефть из России Евросоюзом маловероятно до июня

Марина Крижановская
05:23 24.05.2022
Ключевым фактором в данном вопросе выступает Венгрия, позиция которой только ужесточается.
Bloomberg: введение эмбарго на нефть из России Евросоюзом маловероятно до июня
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По сообщениям СМИ, вероятность того, что нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европейский союз будет введено до июня, невелика. Отмечается, что один из членов - Венгрия - продолжает выступать против данных санкционных мер в отношении России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на закрытой встрече министров от венгерской стороны вновь поступили требования. В частности, Будапешт призывал найти решения прежде ввода этих санкций. С заявлением выступил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Мы не провидцы, но позиция венгерского правительства ясна, и мы ее придерживаемся», - заявил он.

Приводятся мнения, что позиция этой страны помешает достичь консенсуса среди европейских государств, а также и то, что эта позиция только ужесточается. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

Ранее немецкие СМИ констатировали безуспешность санкций в борьбе с экономикой России. Ожидаемого Западом полного обвала рубля и рецессии не произошло. В качестве причины несбывшихся прогнозов издание указывает высокую готовность России к экономическим потрясениям.

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