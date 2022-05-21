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Пустые полки и родительская паника: почему США столкнулись с дефицитом детского питания

Дария Сенникова
01:07 21.05.2022
Проблема с наличием смесей возникла из-за того, что один из крупнейших производителей был вынужден отозвать из торговых сетей всю свою продукцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американские родители столкнулись с небывалым дефицитом детского питания. Молочные смеси практически исчезли из магазинов, а там, где они еще есть - цены кусаются. Ажиотаж из-за детского питания, как и пустые полки на месте смесей для малышей - почти в каждом супермаркете. Родители вынуждены охотиться за товарами для младенцев, ведь в стране дефицит.

«В нашем городе запасы закончились, я вынуждена искать смеси по всей стране», - жалуется жительница США Джесс Батлер.

Некоторые супермаркеты отпускают в одни руки не больше двух пачек, чтобы как-то растянуть запасы. В это время предприимчивые молодые мамы делают бизнес, поставили на поток продажу грудного молока.

Нехватка детского питания возникла еще в феврале. Один из крупнейших производителей смесей отозвал из супермаркетов все свои  товары. На самом предприятии - бактериологические проверки. Пятеро младенцев после смесей были госпитализированы, троих спасти не удалось. Отозванная партия оказалась настолько крупной, что другие производители не смогли оперативно заполнить пустые полки магазинов. Спустя месяцы ситуация на рынке детского питания только обострилась. Из-за рекордно высокой инфляции подорожали ингредиенты. Банка готового питания, которой хватает в среднем на неделю, стоит почти 40 долларов, вместо 30.

«Нам надо только пережить следующие пару месяцев, чтобы перевести дочь на обычное молоко», - рассказала молодая мама Кристин.

По данным аналитиков, уровень дефицита детских молочных смесей в американских магазинах достиг рекордных 43%. Эта кривая показывает уровень дефицита с начала года. Убытки подсчитывают не только семьи, но и магазины. На фоне всеобщей паники небывалую популярность набирают муниципальные «Банки грудного молока».

«Грудное молоко - замена смесям. Мы смогли приехать сюда и получить столько бутылочек, сколько нам было нужно. На прошлой неделе, когда мы звонили, их просто не было в наличии», - призналась американка Стефани Веллер.

Белый дом сначала пытался игнорировать проблему, надеясь на бизнесменов. Но теперь дефицит смесей стал общенациональной катастрофой, говорят в администрации Джо Байдена. Президент США уже заявил о применении к производителям детского питания «Закона об оборонном производстве». Разработанный в эпоху Корейской войны акт был направлен на обеспечение производства в стране стали. Теперь он дает право американскому правительству требовать от компаний увеличения объемов производства смесей. Чтобы точно закрыть нехватку продукции, начата и операция с участием транспортных самолетов минобороны. Они доставят детское питание из Швейцарии.

«Также объявляю об операции "Формула полета". Я дал указание министерству обороны и министерству здравоохранения и социальных служб отправить самолеты за границу за детскими смесями, отвечающими стандартам здравоохранения и безопасности США, чтобы мы могли быстрее получить их на полках магазинов», - заявил президент США Байден.

Сколько времени понадобится на восполнение запасов смесей не ясно. Те, кто не может ждать -  отправляются за питанием для детей в соседнюю Мексику.

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