Мурашко предупредил о рисках новой волны COVID-19 в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости.

«Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся», - заявил Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Министр отметил, что в России, несмотря на спад заболеваемости, в медучреждениях наблюдаются около 200 тысяч пациентов с коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что возможная новая волна штамма COVID-19 «стелс-омикрон» опасна, в первую очередь, тем, что заболевание при таком варианте протекает в основном в скрытой форме. Переболев данным вариантом коронавируса также легко заразиться повторно.