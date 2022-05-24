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Военные РФ восстанавливают железнодорожный мост, подорванный ВСУ: кадры работы

05:00 24.05.2022
Специалисты проводят демонтаж обрушенного пролетного строения путем его подрыва, после строение будет убрано, что в дальнейшем позволит распилить несущие конструкции. И уже после очистки русла реки наведут новую рельсовую переправу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов ремонтно-восстановительных подразделений. Они обеспечивают восстановление транспортной инфраструктуры освобожденных населенных пунктов в ходе специальной военной операции.

Российские военнослужащие приступили к восстановлению железнодорожного моста, взорванного подразделениями ВСУ при отступлении.

На первом этапе работ сводное подразделение военных железнодорожников Центрального военного округа (ЦВО) проводит трамбовку насыпи, укладку рельсового полотна. Также проводится досыпка щебеночной подушки, разрушенной авиаударом ВСУ.

Специалисты инженерно-саперных подразделений ЦВО проводят точечные подрывы несущих металлоконструкций для обрушения и демонтажа элементов моста. В дальнейшем российским военнослужащим предстоит распилить несущие конструкции моста и, очистив русло реки, навести новую рельсовую переправу.

«При отступлении противника был разрушен железнодорожный мост и подходы к нему. На данном этапе производятся восстановительные работы. Это подходы к мосту 50 метров, и, соответственно, демонтаж обрушенного пролетного строения методом подрыва. После чего данное пролетное строение будет демонтировано, убрано с оси моста и в дальнейшем позволит нашим войскам производить строительство и восстановление прерванного движения», - заявил командир ремонтно-восстановительного подразделения Николай.

Военнослужащий саперного подразделения Владимир рассказал как и зачем происходит подрыв металлической конструкции бывшего железнодорожного моста.

«На данный момент здесь для перебивания этой металлической конструкции заложено порядка трех килограмм тротила. Перебиваем для демонтажа и дальнейшей транспортировки этой металлической конструкции, потому что всю целиком ее унести невозможно. И для расчистки русла реки», - рассказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы могут сами брать шефство над другими регионами, в том числе над Донбассом. По его словам, «никаких дополнительных документов для этого не нужно».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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