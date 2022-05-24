В Техасе в результате стрельбы в начальной школе погибли два ребенка

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По сообщениям зарубежных СМИ, в начальной школе Робба в городе Ювалд (штат Техас, США) произошла стрельба. В результате инцидента были ранены более десяти детей и еще двое погибли.

Как сообщает телеканал Fox News, со ссылкой на мэра Ювалда Дона Маклафлина и Департамент общественной безопасности Техаса, пулевое ранение получил 45-летний взрослый человек. В итоге школе наступил локдаун из-за произошедшей стрельбы.

Медицинская помощь оказывается 13 школьникам. Два ребенка были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Ранее приводилась информация о десяти погибших в результате стрельбы в американском супермаркете. Еще трое были ранены. Инцидент произошел в городе Буффало, штат Нью-Йорк. По версии следователей, мотивом для агрессии 18-летнего стрелка стала расовая ненависть. Такой вывод сделан на основе того, что большинство жертв были темнокожими.