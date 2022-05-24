МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано более 17,5 тысячи человек

Согласно заявлению МО РФ, с начала спецоперации эвакуировано уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей.

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За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 586 человек, в том числе 2 246 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей, а государственную границу Российской Федерации пересекло 199 422 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе - 3 722 за прошедшие сутки.

«Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 22 430,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 048 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 510,4 тонны гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, 24 мая проводится четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 340 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что средства ПВО ВС РФ перехватили четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом. Снаряды были перехвачены над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов