Отряды разминирования ВС РФ и МЧС обезвредили за сутки 200 взрывоопасных предметов в ЛДНР

Всего за время проведения спецоперации обезврежено 9 564 взрывоопасных предмета.

© Фото: Минобороны России

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России в ходе выполнения задач по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик за сутки обезвредили 200 взрывоопасных предметов. Всего обезврежено 9 564 взрывоопасных предмета. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 721,28 га (в том числе за сутки – 98,07 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог», - сообщил Мизинцев.

Также Мизинцев сообщил, что силы Военно-морского флота России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполь. Сейчас ведется работа по восстановлению инфраструктуры порта. Для выхода иностранных судов будет организован гуманитарный коридор.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов