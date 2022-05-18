Минфин США заявил, что передача Киеву арестованных активов РФ незаконна

Кроме того, глава ведомства добавила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций.

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Законы США не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине. Об этом заявила глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен в ходе министерской встречи G7.

«Это что-то, не разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», - передает РИА Новости.

Кроме того, Йеллен добавила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. По мнению главы американского ведомства, даже наступление технического дефолта для РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в связи с ограничениями уже отрезана от мирового рынка капитала.

Ранее в Конгресс США был внесен проект резолюции, которая уполномочит президента страны использовать американских военных на территории Украины в случае различных сценариев. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.