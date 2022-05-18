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Минфин США заявил, что передача Киеву арестованных активов РФ незаконна

Андрей Неделя
20:02 18.05.2022
Кроме того, глава ведомства добавила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций.
Минфин США заявил, что передача Киеву арестованных активов РФ незаконна
© Фото: Chuck Myers, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Законы США не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине. Об этом заявила глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен в ходе министерской встречи G7.

«Это что-то, не разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», - передает РИА Новости.

Кроме того, Йеллен добавила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. По мнению главы американского ведомства, даже наступление технического дефолта для РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в связи с ограничениями уже отрезана от мирового рынка капитала.

Ранее в Конгресс США был внесен проект резолюции, которая уполномочит президента страны использовать американских военных на территории Украины в случае различных сценариев. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

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