Сильный пожар вспыхнул в здании церкви в Оренбургской области

Сильный пожар вспыхнул в церкви в Оренбургской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 20:10. Прибывшие на место спасатели увидели, как полыхает купольное помещение Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Огонь стремительно распространился на кровлю здания и начал угрожать соседним строениям, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Благодаря оперативным действиям сотрудников, удалось избежать подобного варианта развития событий и оперативно локализовать пожар.

С огнем ведут борьбу 34 человека и 12 единиц специальной техники. Тушение пожара продолжается, информации о погибших и пострадавших не поступало. Причина случившегося пока не известна.