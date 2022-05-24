Армия Армия Ситуация в Мариуполе ТЕГИ

Специалисты ЧФ и инженерных войск завершили разминирование Мариупольского порта

17:48 24.05.2022
В оборонном ведомстве России заметили, что саперы обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Специалисты Черноморского флота и инженерных войск ВС РФ завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками», - говорится в сообщении.

Российские военные осмотрели и привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудования как в акватории порта Мариуполя, так и на подходах к ней. Они освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. 

В Минобороны России заявили о демилитаризации порта. Обследовано более полутора миллионов километров акватории, 18 причалов и 32 судна. 

В МО РФ добавили, что специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, который ранее был затоплен боевиками из нацбатов. Кроме этого, на поверхность подняли два плавучих крана. 

«Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя», - говорится в сообщении.

В ходе разминирования порта обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы. Обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте - для этого используются накладные заряды. Кроме этого, широко применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

В оборонном ведомстве России заметили, что саперы обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов. 

Всего же специалистами отряда Международного противоминного центра на территории ДНР найдено и уничтожено более 6 000 взрывоопасных предметов. 

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 210 украинских националистов за сутки силами оперативно-тактической и армейской авиации

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:43 В стране и мире
В Госдуму внесен проект постановления о прекращении депутатских полномочий Рашкина
16:35 В стране и мире
Видео
ФСБ в Крыму задержала призывавшего к экстремизму россиянина
14:20 Армия
Видео
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
13:03 Армия
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
12:39 В стране и мире
В Кремле объяснили предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ
Популярное
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Видео
Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям
Видео
МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777
Видео
Артиллерийские дуэли: ВС РФ нанесли удар по ВСУ «Ураганами» под Харьковом
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.