Специалисты ЧФ и инженерных войск завершили разминирование Мариупольского порта

В оборонном ведомстве России заметили, что саперы обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов.

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Специалисты Черноморского флота и инженерных войск ВС РФ завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками», - говорится в сообщении.

Российские военные осмотрели и привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудования как в акватории порта Мариуполя, так и на подходах к ней. Они освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий.

В Минобороны России заявили о демилитаризации порта. Обследовано более полутора миллионов километров акватории, 18 причалов и 32 судна.

В МО РФ добавили, что специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, который ранее был затоплен боевиками из нацбатов. Кроме этого, на поверхность подняли два плавучих крана.

«Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя», - говорится в сообщении.

В ходе разминирования порта обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы. Обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте - для этого используются накладные заряды. Кроме этого, широко применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

В оборонном ведомстве России заметили, что саперы обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов.

Всего же специалистами отряда Международного противоминного центра на территории ДНР найдено и уничтожено более 6 000 взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 210 украинских националистов за сутки силами оперативно-тактической и армейской авиации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов