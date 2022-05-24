МО РФ: гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической

По данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 миллионов человек.

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В подконтрольных киевским властям территориях гуманитарная обстановка приближается к критической. Согласно данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 миллионов человек, 22,8 % детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

«При этом, киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, «готов на все» в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым "коридорам солидарности", абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», - отметил Мизинцев.

Глава НЦУО отметил, что это происходит на фоне обвинений в сторону России о якобы создании искусственного продовольственного кризиса в мире.

Ранее Мизинцев сообщил, что из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 428 человек, в том числе 930 детей. 23 мая были проведены три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передали 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов