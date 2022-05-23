МО: РФ на Украину уже доставлено почти 22 тысячи тонн гумпомощи

Согласно заявлению МО РФ, с начала спецоперации эвакуировано уже 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей.

© Фото: Минобороны России

За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 428 человек, в том числе 930 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей, а государственную границу Российской Федерации пересекло 195 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 697 за прошедшие сутки.

«Начиная со 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна - в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Как сообщил Михаил Мизинцев, 23 мая проводится три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования украинского ЗРК «Оса-АКМ». Официальный представитель МО РФ добавил, что за сутки в Бахмуте в ДНР, в частности, поражены четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы «Север».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов