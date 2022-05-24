В Дагестане огромные куски скалы обрушились на дорогу: видео

По словам очевидцев, в момент инцидента на дороге находился трактор, водитель не пострадал.

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Очевидцы сообщили, что в Дахадаевском районе Дагестана скала обвалилась на дорогу. Инцидент запечатлели на видео местные жители.

Как сообщается в местных Telegram-каналах, в момент обрушения на дороге находился трактор. Водитель не пострадал - он покинул транспорт незадолго до инцидента. Также сообщается, что дорога была перекрыта.

Ранее в Сети появилось видео обрушения резервуара с битумом в Пензе. Инцидент произошел утром 24 февраля на предприятии ОАО «ЭСП» на улице Антонова. По словам губернатора, в результате происшествия пострадали восемь человек, двое погибли.