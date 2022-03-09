Момент обрушения резервуара с битумом в Пензе попал на видео

В Сети появилось видео обрушения резервуара с битумом в Пензе. Ролик опубликован на странице губернатора региона Олега Мельниченко в Telegram.

На кадрах видно, как рушится конструкция и происходит разлив битума на большой площади.

Инцидент произошел утром 24 февраля на предприятии ОАО «ЭСП» на улице Антонова. По словам губернатора, в результате происшествия пострадали восемь человек, все они госпитализированы, один находится в реанимации, погибло два человека. Ранее СМИ сообщали о трех погибших.

Мельниченко уточнил, что котельная, где произошел разлив, сейчас работает в штатном режиме, на месте все необходимые службы, включая МЧС и СК. Ведется работа над устранением причин и ликвидации последствий.