Сообщается, что сотрудник ОБСЕ получал информацию от местного жителя, который работал переводчиком.

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Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики для спецслужб США. Это следует из заявления министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

«В ходе проводимых органами безопасности Луганской Народной Республики мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя Луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР», - говорится в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, гражданин Соединенных Штатов Джордж Левицки, который является заместителем руководителя миссии ОБСЕ «установил конфиденциальные отношения» с жителем Луганска Петровым, который работал переводчиком. Кроме того, сообщается, что Левицки имел большой опыт службы в американской армии и в разные годы занимал должности в Разведывательном управлении Министерства обороны США.

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