Боец ЛНР раскрыл основное отличие боев в городе и на открытой местности

Как заметил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев, сейчас основные бои идут за Камышеваху. Позиции находятся в чистом поле, но, чтобы добраться до них, еще нужно пройти под обстрелом несколько километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боец Луганской Народной Республики с позывным Саид рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, чем отличается бой в городе от столкновения «в полях».

«В поле совсем другая война. В городе это одно, а в поле совсем другое. Надо на голом месте окапываться. Здесь можно за что-то спрятаться, а там уже надо немножко проходить и окапываться», - заявил боец.

Как заметил корреспондент, сейчас основные бои идут за Камышеваху. Позиции находятся в чистом поле, но, чтобы добраться до них, еще нужно пройти под обстрелом несколько километров.

По словам Алексея Алексеева, группировка ВСУ в ЛНР сейчас оказалась в огневом мешке - его осталось только «завязать» с запада. Но украинские боевики, даже почти оказавшись в окружении, продолжают стрелять по городам Луганской Народной Республики, которые находятся уже в 10-15 километров от линии фронта.

Ранее в Минобороны России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 230 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов