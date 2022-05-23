Боец ЛНР раскрыл основное отличие боев в городе и на открытой местности
Боец Луганской Народной Республики с позывным Саид рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, чем отличается бой в городе от столкновения «в полях».
«В поле совсем другая война. В городе это одно, а в поле совсем другое. Надо на голом месте окапываться. Здесь можно за что-то спрятаться, а там уже надо немножко проходить и окапываться», - заявил боец.
Как заметил корреспондент, сейчас основные бои идут за Камышеваху. Позиции находятся в чистом поле, но, чтобы добраться до них, еще нужно пройти под обстрелом несколько километров.
По словам Алексея Алексеева, группировка ВСУ в ЛНР сейчас оказалась в огневом мешке - его осталось только «завязать» с запада. Но украинские боевики, даже почти оказавшись в окружении, продолжают стрелять по городам Луганской Народной Республики, которые находятся уже в 10-15 километров от линии фронта.
Ранее в Минобороны России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 230 украинских националистов за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов