Минпросвещения РФ выразило готовность работать с Минобрнауки над переходом формата подготовки в ВУЗах на специалитет

Ведомство разработало особое «Ядро педагогического образования», которое может быть внедрено уже в сентябре.

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Российское Министерство просвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки при работе над переходом формата подготовки в ВУЗах на специалитет и отказе от Болонской системы образования. Также ведомство сформировало программу «Ядро высшего педагогического образования», которая опирается на специалитет.

«Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране... Эти шаги намечены и поддержаны экспертным сообществом и в части педагогического образования Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само "Ядро" готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Болонская система образования является прожитым этапом и призвал разработать в России уникальную систему образования.