Зампред ГД Кара-оол сообщил о мерах по защите граждан от вреда табачной продукции

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол принял участие в заседании Межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Члены группы в преддверии Всемирного дня отказа от курения, который отмечается 31 мая, обсудили меры борьбы с курением и обозначили вызовы, с которыми сталкивается российское общество.

«Сегодня мы поднимаем серьезную и важную тему. В теме табакокурения мы обозначили такой вопрос - "Что курят на самом деле? Раскрытие состава сигарет, кальянных смесей, электронных систем доставки никотина и изделий для нагревания табака"», - сообщил депутат.

Кара-оол сообщил, что первые меры по защите людей от табачного дыма предпринимались с 2001 года. Тогда табачное лобби оказывало воздействие, из-за которого процесс подписания законов о защите граждан от воздействия табачной продукции существенно замедлялся. Из-за этого федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табака вступил в сил только в 2015 году.

В ходе заседания была приведена статистика. Так, с 2009 по 2019 год в России число курильщиков снизилось на 17 миллионов. Отмечается, что принимаемые государством меры носят практический характер, что помогает в сохранении здоровья народонаселения.

Ранее, в феврале 2022 года, в Государственной думе РФ состоялось очередное заседание Межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Заместитель председателя ГД Шолбан Кара-оол отметил важность борьбы с контрафактным алкоголем для охраны здоровья россиян и подчеркнул, что тема отравлений граждан контрафактным алкоголем остается актуальной до сих пор.