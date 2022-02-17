Шолбан Кара-оол предложил выделить метанол внешними признаками для борьбы с суррогатным алкоголем

В Государственной думе РФ состоялось заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Заместитель председателя ГД Шолбан Кара-оол отметил важность борьбы с контрафактным алкоголем для охраны здоровья россиян и подчеркнул, что тема отравлений граждан контрафактным алкоголем остается, к сожалению, актуальной до сих пор.

«На фоне улучшения общей тенденции по потреблению алкоголя отмечается ухудшение ситуации, связанной с увеличением количества тяжелых отравлений суррогатной спиртосодержащей продукцией», - рассказал он.

По его словам, та нормативная база, которая сегодня действует, не дает возможности защиты здоровья людей. Шолбан Кара-оол заявил о необходимости, чтобы метанол четко обозначался как промышленный спирт, который необходим для химического производства.

«Денатурация этого спирта должна происходить натуральным образом, и если он так необходим для промышленного производства, и необходим как определенное вещество, то, пожалуйста, давайте обеспечим, чтобы он выделялся внешними признаками», - уточнил Шолбан Кара-оол.

Зампред ГД также считает необходимым развивать активное и плотное взаимодействие по этому вопросу с Минпромторгом.