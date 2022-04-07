Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании в ближайший год

Новые цифровые дипломы планируется выдавать не в отдельных вузах, а по всей России по единым стандартам.

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Минобрнауки России планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

«Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести», - цитирует его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что цифровые дипломы планируется выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.

В конце марта Фальков заявил, что высшим учебным заведениям страны нужно провести срез знаний студентов, чтобы проверить уровень обучающихся после двух лет «рваного» режима из-за дистанционных занятий. Кроме того, он отметил значимость психологической поддержки для студентов, особенно для тех, кто прибыл на обучение из-за рубежа.