В стране и мире Премьер Венгрии объявил о введении в стране чрезвычайного положения Алексей Курильченко Чрезвычайное положение позволит правительству «немедленно реагировать» на развитие ситуации на Украине. © Фото: CHROM ORANGE Bilderbox Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в введении в стране чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Чрезвычайное положение, которые было одобрено парламентом ранее, вступит в силу в полночь и даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать" на развитие ситуации на Украине, заявил Орбан», - пишет агентство. Ранее Обран заявил, что последствия необдуманных санкций против России сопоставимы с действием атомной бомбы. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» против РФ, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика