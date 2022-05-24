Премьер Венгрии объявил о введении в стране чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение позволит правительству «немедленно реагировать» на развитие ситуации на Украине.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в введении в стране чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Чрезвычайное положение, которые было одобрено парламентом ранее, вступит в силу в полночь и даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать" на развитие ситуации на Украине, заявил Орбан», - пишет агентство.
Ранее Обран заявил, что последствия необдуманных санкций против России сопоставимы с действием атомной бомбы. Орбан отметил, что Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» против РФ, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции.