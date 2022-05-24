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Главком ВКС: пространство иностранных государств не нарушалось в ходе совместного воздушного патрулирования с КНР

18:20 24.05.2022
Главком ВКС России уточнил, что совместное воздушное патрулирование, проведенное РФ и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоялось в соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин заявил, что пространство иностранных государств не нарушалось в ходе сегодняшнего совместного российско-китайского воздушного патрулирования

«В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран», - сказал Суровикин. 

Главком ВКС России уточнил, что совместное воздушное патрулирование, проведенное РФ и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоялось в соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год.

В ходе патрулирования, по словам Суровикина, авиагруппа, состоящая из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К, пролетела над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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