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МО РФ: на заводе редких газов в Лисичанске ВСУ заминировали емкости с опасными веществами

21:36 23.05.2022
Украинские националисты обстреливают с территории завода позиции России и ЛНР с целью спровоцировать их на ответный удар, заявил Михаил Мизинцев.
МО РФ: на заводе редких газов в Лисичанске ВСУ заминировали емкости с опасными веществами
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Подразделения Вооруженных сил Украины разместили на территории завода редких газов в Лисичанске свою артиллерию, заминировали емкости с химически опасными веществами и удерживают в подземных сооружениях работников завода и местных жителей. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», - сообщил Мизинцев.

По его словам, националисты обстреливают с территории предприятия позиции Народной милиции ЛНР и ВС РФ с целью спровоцировать их на ответный удар. Киевский режим планирует использовать эти удары для обвинения в уничтожении мирных жителей и создании в городе техногенной катастрофы.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские националисты и военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерийских орудий жилые дома в Николаевке Луганской народной республики, чтобы обвинить в этом ВС РФ. Таким образом киевским режимом была проведена очередная изощренная провокация для дискредитации российских военнослужащих перед мировым сообществом.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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