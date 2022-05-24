Спасти природу: как военные вертолеты Ми-8 помогают тушить лесные пожары в Туве

Всего за два дня работы военными летчиками доставлено к очагам возгорания более 20 человек и около двух тонн груза.

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Экипажи вертолетов Ми-8 перебросили вторую партию груза, а также пожарных для борьбы с природными пожарами в Туве.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военные летчики доставили специалистов в городской округ Ак-Довурак. К местам тушения пожаров переброшено свыше 20 человек и порядка двух тонн необходимого груза.

Округ направил авиацию на борьбу с лесными пожарами по просьбе местных властей. Будет задействован транспортно-боевой вертолет Ми-8, оснащенный водно-сливным устройством емкостью более пяти тонн.

Ранее съемочная группа «Звезды» проследила за выполнением российскими вертолетчиками боевого задания в ходе спецоперации на Украине и показала кадры работы экипажей Ми-8 на боевом задании по сопровождению колонны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов