В Кремле встревожены, что в Молдавии преследуются сторонники развития отношений с РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал претензии к бывшему президенту Молдавии Игорю Додону внутренним делом страны, при этом заявив, что в Кремле встревожены преследованиями в Молдавии сторонников взаимовыгодных отношений с РФ.

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии, во-вторых, мы, конечно, встревожены, что преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией», - отметил Песков.

Также официальный представитель Кремля выразил надежду, что все законные права Додона будут соблюдены.

Напомним, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек сообщила, что бывший президент страны Игорь Додон задержан на 72 часа после возбуждения дела по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене.