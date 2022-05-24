ФСБ в Крыму задержала призывавшего к экстремизму россиянина

Суд приговорил задержанного к лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев условно.

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Сотрудники УФСБ РФ по Республике Крым задержали россиянина, который обвиняется к призывам к экстремизму и насилию в отношении людей определенных национальностей. Также в его деятельности выявлены признаки неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

«Установлено, что житель г. Севастополя 2001 г.р. размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении групп лиц, выделенных по национальному и расовому признакам. Кроме того, молодой человек размещал комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки явного неуважения по отношению к отдельным религиям, оскорбительные для исповедующих их лиц», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Сообщается, что Гагаринский районный суд Севастополя приговорил задержанного к лишению свободы сроком год и шесть месяцев условно, испытательным сроком и запретом заниматься деятельность, связанной с администрированием сайтов.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Курской области россиянина, который, по версии следствия, планировал совершить взрывы на территории Курска. Подозреваемый после совершения терактов планировал уехать на Украину.