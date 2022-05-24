Вождение БМП, стрельба, метание ножей: в Сибири завершился первый этап «Отличников войсковой разведки-2022»

Результатом первого этапа соревнований стало лидерство команды Новосибирского высшего военного командного училища. На втором месте - команда Восточного военного округа (ВВО) и на третьем - команда Западного военного округа (ЗВО).

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В Новосибирской области завершился первый этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2022», который проходил на полигоне Кольцово. Основной задачей участников являлась подготовка разведывательной группы к выполнению боевых задач.

Военнослужащие выполняли стрельбы из автомата Калашникова (АК-74, АК-12), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ). Дистанция до мишеней варьировалась от 15 до 450 м в зависимости от типа оружия.

Также в ходе проведения первого этапа разведывательные группы выполняли нормативы по тактической и военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Военнослужащие соревновались в метании ножей, пехотных лопаток и учебных ручных гранат. Механики-водители выполняли упражнения по вождению боевой машины пехоты БМП–2 по маршруту протяженностью более 5 километров.

Первый этап соревнований длился два дня. Второй этап соревнований начнется 24 мая и будет включать в себя выполнение специальных и разведзадач: вывод разведывательной группы в тыл противника, выход разведгруппы в район разведки, выполнение разведывательных и специальных задач, возвращение разведгруппы.

По итогам первого этапа соревнований лидирует команда Новосибирского высшего военного командного училища. На втором месте - команда Восточного военного округа (ВВО) и на третьем - команда Западного военного округа (ЗВО).

Участник команды ВВО Максим Котенев рассказал, что к данным соревнованиям готовились около шести месяцев, многие из упражнений уже давно знакомы.

«Перед каждым этапом стрельбы ты сам себя подготавливаешь, еще раз в голове прокручиваешь все движения, <...>. Ну, в принципе, все натренировано уже, мышечная память работает, <...>. Лайфхаков нет, лайфхак - это тренировка», - поделился мнением военнослужащий Котенев.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовал первый этап Всеармейских соревнований конкурса «Уверенный прием - 2022». Он проходит в Военной академии связи имени Буденного среди команд военных связистов ВС России в рамках Армейских международных игр - 2022. В соревнованиях участвуют команды радиотелеграфистов, IT-специалистов и экипажи командно-штабных машин (КШМ).

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.