В Петербурге прошла панихида по поводу годовщины упокоения генералиссимуса Суворова
В Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Петербурге прошла панихида по поводу годовщины упокоения великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
В молитве приняли участие прихожане церкви, воспитанники и преподаватели Санкт-Петербургского суворовского военного училища, юнармейцы и представители Минобороны России.
По окончании панихиды для суворовцев и юнармейцев был проведен урок веры, проведенный по заповедям Александра Суворова.
«Сегодня мы молимся о генералиссимусе, но наступит время, когда мы будем молиться ему как святому», - подчеркнул епископ Кронштадтский Назарий.
Ранее сообщалось, что в Петербурге почтили память Александра Суворова, возложив цветы к монументу в его честь.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов