В стране и мире В Петербурге прошла панихида по поводу годовщины упокоения генералиссимуса Суворова В молитве приняли участие прихожане церкви, воспитанники и преподаватели Санкт-Петербургского суворовского военного училища, юнармейцы и представители Минобороны России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Петербурге прошла панихида по поводу годовщины упокоения великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. В молитве приняли участие прихожане церкви, воспитанники и преподаватели Санкт-Петербургского суворовского военного училища, юнармейцы и представители Минобороны России. По окончании панихиды для суворовцев и юнармейцев был проведен урок веры, проведенный по заповедям Александра Суворова. «Сегодня мы молимся о генералиссимусе, но наступит время, когда мы будем молиться ему как святому», - подчеркнул епископ Кронштадтский Назарий. Ранее сообщалось, что в Петербурге почтили память Александра Суворова, возложив цветы к монументу в его честь. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика