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Цветы великому полководцу: в Петербурге почтили память Суворова

Анна Назайкина
06:28 16.05.2022
В церемонии возложения цветов приняли участие военнослужащие Западного военного округа и Военно-морского флота, а также юнармейцы и суворовцы.
Цветы великому полководцу: в Петербурге почтили память Суворова
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге почтили память легендарного полководца Александра Суворова. К монументу возложили цветы по случаю двухсот двадцать первой годовщины со дня его открытия.

Бронзовую фигуру генералиссимуса установили через год после смерти Суворова по указу императора Павла I. Памятник находится напротив Марсова поля и Троицкого моста, между Мраморным дворцом и домом графа Салтыкова.

В церемонии приняли участие военнослужащие Западного военного округа и Военно-морского флота, а также юнармейцы и суворовцы.

Затем в Мраморном дворце в память об основоположнике русской военной теории и в поддержку спецоперации по защите Донбасса выступили солисты Мариинского театра. Они исполнили произведения мировой классики и песни военных лет.

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