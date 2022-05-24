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Басурин заявил об отсутствии планов НМ ДНР входить в Авдеевку

Алексей Курильченко
15:24 24.05.2022
По словам представителя Народной милиции, силы ДНР планируют заблокировать город.
Басурин заявил об отсутствии планов НМ ДНР входить в Авдеевку
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Народная милиция Донецкой Народной Республики не планирует заходить в Авдеевку, вместо этого военнослужащие заблокируют город. Об этом сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить... После того как город будет полностью блокирован, после этого будем разбираться», - заявил Басурин в эфире Первого канала.

При этом представитель НМ ДНР отметил, что бойцы ВСУ ведут обстрелы с территории коксохимического завода. Басурин считает, что таким образом они хотят спровоцировать ответный огонь, который может нанести повреждения предприятию.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины разместили на территории завода редких газов в Лисичанске свою артиллерию, заминировали емкости с химически опасными веществами. По его словам, националисты обстреливают с территории предприятия позиции Народной милиции ЛНР и ВС РФ с целью спровоцировать их на ответный удар, который может привести к техногенной катастрофе в городе.

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