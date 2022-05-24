В Ростовской области задержали жителя Мариуполя, готовившего теракты по заданию СБУ

Как сообщили источник, задержанный несколько лет вербовал людей для службы в батальоне «Азов»*, а недавно получил задание на совершение терактов.

© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Ростовской области был задержан мужчина, который должен был по заданию Службы безопасности Украины совершить ряд терактов в российских школах. Как сообщает источник, задержанный на протяжении нескольких лет за деньги вербовал жителей Украины в нацбатальон «Азов»*.

«Мужчина, 1994 года рождения, из Мариуполя. Он занимался вербовкой через социальные сети людей в национальны батальон "Азов"*. От кураторов из СБУ он получил задание по организации терактов в школах. В Мариуполе он несколько лет за вознаграждение от СБУ поставлял кадры для прохождения службы в батальоне», - сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Ранее, 13 мая, силовики задержали 30-летнего россиянина, планировавшего совершить теракт в сочинском ТЦ 9 мая. Уточняется, что задержанный был сторонником неонацизма и идеологии массовых убийств. При обыске у него изъяли револьвер, боеприпасы, гранату, холодное оружие и рукописную план-схему преступления. Против мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела