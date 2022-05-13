В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи

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Силовики задержали 30-летнего россиянина, планировавшего совершить теракт в сочинском ТЦ 9 мая, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что задержанный был сторонником неонацизма и идеологии массовых убийств. При обыске у него изъяли револьвер, боеприпасы, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему преступления. Против мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Между тем в конце апреля в Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в РФ организации ИГИЛ*, готовившего теракт. А за день до этого сообщалось о предотвращении теракта в ТЦ в Симферополе, совершить который планировал бывший украинский морпех, действовавший по указке националистов из полка «Азов»**.