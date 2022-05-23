Технологичная гонка: в Петербурге стартовал первый этап Всеармейских соревнований конкурса «Уверенный прием - 2022»

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В Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге стартовал первый этап Всеармейских соревнований конкурса «Уверенный прием-2022» среди команд военных связистов Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках Армейских международных игр - 2022. Командам радиотелеграфистов, IT-специалистов и экипажам командно-штабных машин (КШМ) предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и показать мастерство в выполнении нормативов в радиообмене, при работе на командно-штабных машинах и оборудовании IT-структуры.

Соревнуются 13 команд, 146 участников - помимо курсантов и военнослужащих впервые участвуют представители военно-учебного центра при Томском госуниверситете, военно-учебного центра государственного Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и команда МЧС РФ.

Мероприятия отборочного этапа будут включать: передачу буквенных и цифровых радиограмм вертикальным телеграфным ключом с использованием малогабаритных радиостанций КВ-диапазона, радиоориентирование на местности, работа на оборудовании IT-структуры, развертывание командно-штабных машин и прохождение всех элементов военизированной эстафеты.

Конкурс завершится 28-го мая, по его итогам будет сформирована сборная России, которая представит нашу страну на Международных армейских играх.

Ранее на полигоне Кольцово под Новосибирском завершился первый этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки - 2022». Этап начался на танкодроме, где механики-водители демонстрировали мастерство вождения БМП-2 по маршруту длиной свыше пяти километров. Также команды выполняли нормативы по боевой подготовке, в частности, по тактической подготовке, РХБЗ, инженерной подготовке.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов