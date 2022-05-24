Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас»
Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас».
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Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас»
Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что ушедший из МИД дипломат в ООН Бондарев «против нас».
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